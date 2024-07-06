وزير الري: حصر الممتلكات لتحديد التعويضات العادلة للمواطنين في حال الاضطرار لنزع الملكية

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة .

وصرح الدكتور سويلم بأن هيئة المساحة تقوم بدور هام للمساهمة في المشروعات القومية الكبرى ، حيث قامت وتقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحى اللازمة لهذه المشروعات ، مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الدلتا الجديدة ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس) ، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، كما قامت هيئة المساحة مؤخراً بإنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع من العين السخنة الى مطروح ، وتم التنسيق لبدء إنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع من أكتوبر الى أبو سمبل ، وهو ما يشير لأهمية استمرار التنسيق بين هيئة المساحة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق سرعة تنفيذ المشروعات القومية .

وتقوم هيئة المساحة بأعمال حصر الممتلكات بكل دقه لتحديد التعويضات العادلة للمواطنين والمؤسسات - في حال الإضطرار لنزع الملكيات لتنفيذ مشروعات النفع العام - وذلك بعد تثمين الأراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وهو الأمر الذى أتي بثماره في تنفيذ العديد من المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية علي مدار السنوات السابقة في تناغم ورضا مع المواطنين .

جدير بالذكر أنه وطبقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء ولائحته التنفيذية فإن هيئة المساحة تقوم بإصدار شهادة منسوب أعلى نقطة بالعقار ، وتيسيرا على المواطنين فقد قامت الهيئة وبالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بتوحيد المواصفات الفنية للأعمال والتكلفة المالية للشهادة على مستوى الجمهورية وتستقبل الهيئة الطلبات من خلال مديريات المساحة بالمحافظات .

كما تقوم الهيئة من خلال بروتوكول مشترك مع هيئة الأوقاف بتطبيق الحجج ورفع التعديات على أراضى الأوقاف وتوقيعها على الخرائط وإنشاء قواعد بيانات مكانية لها .

كما تقدم الهيئة خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال توفير الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية (الورقية والرقمية) بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق ، بالإضافة للمشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة لعدد ٤٤٢٧ موقع بمختلف محافظات الجمهورية .

كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (١٥٨) مدينة و (٤٢٠٠) قرية و (١٨٣٤٩) من الكفور والعزب والنجوع ، وذلك على (٤) مراحل تنفيذية ، حيث تم الإنتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجاري الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة .

وقامت الهيئة بإعتماد عدد (١٣) مكتب هندسي للمساعدة في تنفيذ الأعمال المساحية على مستوى المشروعات القومية بالدولة ، كما تقوم الهيئة حالياً بالتجهيزات النهائية لتشغيل مشروع المحطات الثابتة والذي يتكون من عدد (٤٤) محطة على مستوى الجمهورية للعمل بنظام RTK (الرصد اللحظي) لمساعدة كافة جهات الدولة على سرعة إنجاز الأعمال المساحية وضمان توحيد نظم الإحداثيات على مستوى الجمهورية بما يضمن تجانس البيانات المساحية المستخدمة في كافة مشروعات البنية التحتية للدولة .

وأكد الدكتور سويلم على السعي الدائم لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور ، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة ، وبما يتماشي مع توجهات الدولة المستقبلية ، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تٌسهم في تطوير أداء العمل ، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة .