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السبت 06 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يستعيد خدمات أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر أمام طلائع الجيش

أكرم توفيق لاعب خط
أكرم توفيق لاعب خط وسط النادى الأهلى
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يستعيد الأهلي جهود الثنائي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر أمام طلائع الجيش الاثنين المقبل، بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب الثنائي عن مباراة الداخلية أمس بسبب تراكم الإنذارات بعد الحصول على البطاقة الصفراء أمام طلائع الجيش.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، يوم الإثنين ، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز. 

الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل مواجهة طلائع الجيش فى إطار منافسات الدوري المصري الممتاز حيث يستأنف الأهلي تدريباته غد الأحد. 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

سجل رباعية الأهلي وسام أبو علي هدفين في الدقيقتين 35 و 41 من ضربة جزاء، وسجل إمام عاشور هدفين في الدقيقتين 59 و90+2، بينما سجل محمود أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 90.

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