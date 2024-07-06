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السبت 06 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس تشكيل عصابي15 يوما علي ذمة التحقيقات تخصص نشاطه الإجرامي في  سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في منطقة الزاوية الحمراء.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، في ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها".

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواق

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