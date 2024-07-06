الثانوية العامة 2024.. تداول أسئلة وإجابات الكيمياء على جروبات الغش

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، بعد بدء الامتحان، نماذج لامتحان مادة الكيمياء الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2024، منذ التاسعة صباح اليوم السبت.

ونشرت جروبات الغش، أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024، بعد بدء اللجنة بنصف ساعة.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله للتأكد من صحته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤدي اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي امتحان الدور الأول في الجغرافيا ، ولمدة 3 ساعات.

كما يؤدي طلاب شعبة العلمي امتحان الكيمياء لمدة 3 ساعات.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.