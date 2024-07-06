"إرادة شعب".. أوبريت لقصور الثقافة في ختام احتفالات 30 يونيو بالغربية

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، حفلا فنيا في ختام احتفالات فرع ثقافة الغربية بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، المقدمة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، واحتفالات وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات بافتتاح معرض فني للفنانة رحمة فاضل بعنوان "من الخيال إلى الواقع" تضمن مجموعة متنوعة من البورتريهات واللوحات التي عبّرت عن مدارس الفن التشكيلي، بحضور وائل شاهين، مدير عام فرع ثقافة الغربية، ولفيف من المثقفين والفنانين التشكيليين.

وعلى مسرح القصر شهدت فعاليات الحفل، عرضا فنيا قدمته فرقة فراشات 23 يوليو للباليه والأداء الحركي، تضمن باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية منها: "بوابة الحلواني، أنا واحد من الملايين، والورد اللي فتح في جناين مصر"، بقيادة الفنان خالد النموري.

ووسط تفاعل كبير من الجمهور، اختتم الحفل بأوبريت غنائي استعراضي بعنوان "إرادة شعب"، يتناول مسيرة النضال الشعبي منذ تأميم قناة السويس، وحتى ثورة 30 يونيو.

أقيمت الفعاليات بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة بمدينة المحلة الكبرى احتفالا بذكرى الثورة، وشهد تنفيذ مجموعة من اللقاءات التثقيفية والعروض الفنية بمشاركة فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية، وكورال أطفال مسرح 23 يوليو، وغيرها من الفعاليات التي لاقت حضورا جماهيريا كبيرا.

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