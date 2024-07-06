روسيا: القضاء على ما يقرب من 120 جنديا أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية

قال المتحدث باسم مجموعة القتال الشرقية الروسية ألكسندر جوردييف، إن وحدات من مجموعة القتال الشرقية قضت على ما يقرب من 120 عسكريا أوكرانيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف جوردييف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "خلال العمليات النشطة، أحبطت وحدات المجموعة القتالية محاولات القوات الأوكرانية لتعزيز مواقعها على طول الخط الأمامي وتعزيز المعاقل من خلال تناوب القوات أثناء قيامها بتحسين مواقعها الأمامية".. وتابع "أصابت المدفعية الروسية تجمعات للقوى البشرية التابعة للواءي الدفاع الإقليمي 102 و116 في أوكرانيا ولواء الدبابات المنفصل الأول بالقرب من أوروزهاينوي وستارومايورسكوي على الحدود بين منطقة زابوروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضح المسئول العسكري الروسي أنه تم أيضا تدمير ناقلة جند مدرعة من طراز "سيناتور" ومدافع هاوتزر وأربع طائرات بدون طيار.