فوز مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اليوم /السبت/ فوز المرشح الرئاسي مسعود بزشكيان في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وذكرت "الداخلية الإيرانية" - في بيان أوردته وكالة أنباء /إرنا/ الإيرانية - أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الإيرانية بلغت 8ر49%.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي، أن مسعود بزشكيان حصل على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات.. فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا، وذلك بعد فرز 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

تجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة أجريت بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي اللذين نالا أعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 28 يونيو الماضي التي شارك فيها أكثر من 24 مليون ناخب.

جدير بالذكر أن إيران دعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو الماضي في أعقاب مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي إلى جانب سبع أشخاص آخرين في 19 مايو الماضي؛ إثر تحطم مروحيته في شمال غربي البلاد.