ads
السبت 06 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: لا أحد مؤهل للفوز في الانتخابات الرئاسية أكثر مني

بايدن
بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم /السبت/ أنه لا أحد مؤهل للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة أكثر منه.

وشدد بايدن - في أول مقابلة تلفزيونية يجريها بعد المناظرة الرئاسية ضد منافسه دونالد ترامب، وأوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - على أن وظيفته تشبه الخضوع لاختبار إدراكي كل يوم؛ وذلك ردا على سؤال حول استعداده لخوض هذا النوع من الاختبارات.

وقال بايدن "إن ترامب شخص كاذب بالفطرة ولم يفعل أي شئ أفاد به شخص أخر غيره".. مشيرا إلى أن ترامب كذب خلال المناظرة الرئاسية أكثر من 28 مرة. 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أمس - في خطاب أمام أنصاره في ولاية ويسكونسن - استمراره بالسباق الرئاسي، موضحا أنه لن يسمح للمناظرة أن تمحو سنوات من العمل.

بايدن الانتخابات الرئاسية الامريكية