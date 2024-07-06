بايدن: لا أحد مؤهل للفوز في الانتخابات الرئاسية أكثر مني

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم /السبت/ أنه لا أحد مؤهل للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة أكثر منه.

وشدد بايدن - في أول مقابلة تلفزيونية يجريها بعد المناظرة الرئاسية ضد منافسه دونالد ترامب، وأوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - على أن وظيفته تشبه الخضوع لاختبار إدراكي كل يوم؛ وذلك ردا على سؤال حول استعداده لخوض هذا النوع من الاختبارات.

وقال بايدن "إن ترامب شخص كاذب بالفطرة ولم يفعل أي شئ أفاد به شخص أخر غيره".. مشيرا إلى أن ترامب كذب خلال المناظرة الرئاسية أكثر من 28 مرة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أمس - في خطاب أمام أنصاره في ولاية ويسكونسن - استمراره بالسباق الرئاسي، موضحا أنه لن يسمح للمناظرة أن تمحو سنوات من العمل.