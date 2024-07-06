الثانوية العامة 2024.. توزيع ورود على الطلاب قبيل بدء الامتحان في دمياط

قام اتحاد طلاب مدارس إدارة دمياط التعليمية بتوزيع باقات من الورود وهدايا مصنوعة يدويا على طلاب الثانوية العامة قبيل دخول اللجان صباح اليوم السبت قبيل بدء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا حيث قاموا بالتواجد أمام كلا من مدرسة دمياط الثانوية العسكرية بنين واللوزي الثانوية بنات وتوزيع باقات ورود لتشجيع الطلبة وكسر حالة الرهبة قبيل دخول الامتحان.



وقام أعضاء الاتحاد بلقاء الطلاب قبيل بدء اللجان وفتحها وتوزيع هدايا مصنوعة يدويا وسط حالة من البهجة قاموا بنشرها أمام اللجان .



يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت علي الالتزام بضوابط عقد الامتحانات وعدم إثارة أي مشكلات داخل لجان الامتحانات، وأشارت أن أي طالب يتورط في الغش سوف يحرم من أعمال الامتحانات كما سيتم إحالة جميع الوقائع إلى الجهات المختصة لأعمال شئونها، مؤكدة أن الوزارة سوف تحرص بشكل كبير من خلال رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة والآمان للطلاب للإجابة عن الأسئلة بكل هدوء.

وطالبت الوزارة طلاب الثانوية العامة، بالتعاون مع الملاحظين من خلال تسهيل إجراءات أعمال التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية، مشددة على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط مع انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.