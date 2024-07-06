"قيد الصحفيين" تعلن مواعيد انعقاد اللجنة.. ومجلس النقابة يعقد اجتماعا طارئا

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة هشام يونس وعضوية حسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد، عقد جلسة مقابلة المتقدمين لجدول تحت التمرين يوم السبت 13 يوليو والأحد 14 يوليو والأربعاء 17 يوليو في تمام الساعة الرابعة مساء والخميس 18 يوليو في تمام الحادية عشر صباحا.

واكد هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة القيد، أن سوف تعلن الأسماء خلال أيام.

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين مساء اليوم السبت بقيادة خالد البلشي نقيب الصحفيين، اجتماعه طارئ لمناقشة عدد من الملفات من ضمنهم ترشيح قيادات الهيئات الصحفية والمجلس الأعلى للإعلام.