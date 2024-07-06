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السبت 06 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"قيد الصحفيين" تعلن مواعيد انعقاد اللجنة.. ومجلس النقابة يعقد اجتماعا طارئا

الصحفيين
الصحفيين
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قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين،  برئاسة هشام يونس وعضوية حسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد، عقد جلسة مقابلة المتقدمين لجدول تحت التمرين يوم السبت 13 يوليو والأحد 14 يوليو والأربعاء 17 يوليو في تمام الساعة الرابعة مساء والخميس 18 يوليو في تمام الحادية عشر صباحا. 

واكد هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة القيد، أن سوف تعلن الأسماء خلال أيام.

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين مساء اليوم السبت بقيادة خالد البلشي نقيب الصحفيين، اجتماعه طارئ لمناقشة عدد من الملفات من ضمنهم ترشيح قيادات الهيئات الصحفية والمجلس الأعلى للإعلام. 

إجراءات قيد هشام يونس نقابة الصحفيين لجنة تحت التمرين