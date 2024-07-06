الثانوية العامة 2024.. 9973 طالبا يؤدون امتحان الكيمياء بدمياط

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، يتابع لحظة بلحظة سير العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا وطلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه قيد بامتحان علم الجغرافيا 3459 طالب وطالبة وقيد في امتحان الكيمياء 9973 وذلك في 41 لجنة على مستوى المحافظة.



وأشار "غريب" أن غرفة العمليات بالمديرية برئاسة محمد خفاجي و إيناس عبد الخالق و رحاب البراشي أعضاء اللجنة الثلاثية، على تواصل مستمر بغرفة عمليات المحافظة وعمليات الوزارة، مؤكدا أن عمليات مديرية التربية والتعليم، لترصد أي شكاوى أثناء سير امتحانات اليوم.





وأضاف وكيل الوزارة أنه طالب رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلاب، و العمل على توفير المناخ المناسب والهادئ لكي يتمكنوا من أداء الامتحان بشكل سليم، مشيرًا أن الطلاب أمانة وأن الجميع مسئول عنها، ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الامتحان.