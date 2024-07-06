الثانوية العامة 2024.. اللجان تتسلم كراسات امتحاني الكيمياء والجغرافيا

بدأت غرفة العمليات المركزية بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، متابعة وصول كراسات أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة 2024.

وهناك تعليمات للتشديد لعدم فتح المظاريف قبل موعد بدء الامتحان في التاسعة من صباح اليوم.

ويؤدي اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي امتحان الدور الأول في الجغرافيا ، لمدة 3 ساعات.

كما يؤدي طلاب شعبة العلمي امتحان الكيمياء، لمدة 3 ساعات.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.