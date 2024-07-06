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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يترأس القداس الإلهي وسيامة آباء كهنة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت، صلوات القداس الإلهي وسيامة آباء كهنة، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 

كما يشارك قداسة البابا الصلاة عدد من أساقفة الكنيسة اعضاء المجمع المقدس، وعدد من الكهنة والشمامسة والشعب القبطي الارثوذكس. 

الجدير بالذكر صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، أول أمس الخميس، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.

وبعد صلاة الصلح صلى قداسته طقس صلوات سيامة خمسة آباء كهنة جدد، أربعة منهم لكنائس الإسكندرية والخامس لخدمة الكرازة في آسيا.

كما رسم القس سرابيون شفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بكليوباترا، قمصًا.

وفي عظة القداس أعرب قداسته عن سعادته بتكريس خمسة من الآباء الكهنة، ولا سيما أننا في فترة صوم الرسل وهو صوم الخدمة.

وتناول قداسة البابا ثلاثة محاور هامة في خدمة الكاهن وهي:
أولًا: أنه يقدم المسيح للشعب كل يوم وكل ساعة من خلال:
١- الصلوات المرفوعة باستمرار
٢- الأسرار الكنسية 
٣- التعليم الأرثوذكسي السليم
٤- عمل الافتقاد

ثانيًا: مقاومة الخطية في حياته الشخصية وحياة شعبه من خلال: 
١- التوبة المستمرة.
٢- القدوة.
٣- العمل بالوصية.

ثالثًا: الاشتياق للسماء كل يوم من خلال:
١- حياة القداسة. 
٢- روح التشجيع. 
٣- روح الفرح.

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 

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قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات القداس الإلهي سيامة آباء كهنة لكاتدرائية المرقسية بالعباسية أساقفة الكنيسة اعضاء المجمع المقدس