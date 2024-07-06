إيران.. فوز المرشح مسعود بزشكيان بالانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الدااخلية الإيرانية، اليوم السبت، فوز مسعود بزشكيان بانتخابات الرئاسة الإيرانية، وأضافت أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية 49.8%

في 28 يونيو الماضي، شهدت الانتخابات الإيرانية إقبالا ضعيفا غير مسبوق إذ أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي.

واستعرض المرشحان المتأهلان إلى الجولة الثانية من الدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية الإيرانية خططهما خلال المناظرة التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وذلك قبل بدء الاقتراع الجمعة 5 يوليو الجاري.

دعا المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي إلى مشاركة أكثر فاعلية في الانتخابات هذه المرة، مع تأكيده على أن الامتناع عن التصويت لا يعني معاداة النظام.