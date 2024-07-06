كوبا أمريكا 2024| منتخب كندا يقصي فنزويلا بركلات الترجيح

تغلب منتخب كندا على فنزويلا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لمثله، في لقاء أقيم اليوم السبت على ملعب AT&T ستايديوم، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب كندا على فنزويلا بهدف مبكر، جاء في الدقيقة 13 عن طريق جاكوب شافلبيرج.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب فنزويلا في تسجيل هدف التعادل، الذي جاء بواسطة سالمون روندون، الذي أحرز هدفًا رائعًا من وسط الملعب تقريبًا، وذلك في الدقيقة 64.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 1-1.

وفي ركلات الترجيح، فاز منتخب كندا على فنزويلا، ليقصيه من كوبا أمريكا 2024 من دور الثمانية.

منتخب كندا يواجه الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

وضرب منتخب كندا موعدًا أمام منتخب الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، وذلك بعدما أقصى فنزويلا من ربع النهائي بركلات الترجيح.

وكان منتخب كندا عبر من دور المجموعات، وصيفًا في المجموعة الأولى وفي رصيده 4 نقاط، خلف الأرجنتين صاحب العلامة الكاملة أيضًا، والذي بدوره انتصر على الإكوادور بركلات الترجيح أيضًا في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.