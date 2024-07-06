وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر؛ وذلك بعد تدهور مفاجئ في وضعه الصحي لينقل على إثره المستشفى.

ورحل اللاعب عن عالمنا بعد أزمة صحية كبيرة، والتي سقط على إثرها في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي أقيمت في 11 من مارس الماضي.

وأعلن نادي مودرن سبورت الوفاة في بيان رسمي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي جاء كالاتي:

( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

«ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثرها إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وبقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان».