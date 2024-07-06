الداخلية الإيرانية: تقدم بزشيكان على جليلي بعد فرز أكثر من نصف الأصوات

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، تقدم المرشح الرئاسي مسعود بزشكيان على منافسة سعيد جليلي في سباق انتخابات الرئاسة حتى الآن، بعد فرز أكثر من نصف الأصوات.

وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الإيرانية جاءت على النحو التالي:

إجمالي الأصوات التي تم فرزها 20.611.971 صوتا.

حصل المرشح الرئاسي مسعود بزشكيان على 11.120.924 صوتا.

بينما حصل سعيد جليلي على 9.097993 صوتا.

وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أن نسبة المشاركة في جولة انتخابات الرئاسة الثانية بلغت 50%.

في 28 يونيو الماضي، شهدت الانتخابات الإيرانية إقبالا ضعيفا غير مسبوق، حيث أمتنع أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي.

أدلى المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ودعا إلى مشاركة أكثر فاعلية في الانتخابات هذه المرة، مع تأكيده على أن الامتناع عن التصويت لا يعني معاداة النظام.