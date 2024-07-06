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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تطلق قنابل إنارة في سماء عبسان الكبيرة شرق ‎خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة خان يونس بعدد من الآليات العسكرية، وأطلقت قنابل الإنارة في سماء بلدة عبسان الكبيرة شرق ‎خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما اقتحم جيش الاحتلال قرية صير شرق مدينة قلقيلية، ونصب الاحتلال الإسرائيلي حاجزًا عسكريًا على طريق بلدتي صير وجيوس شمال شرق قلقيلية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية غارة شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ويواصل طيران الاحتلال اليوم استهداف مناطق متفرقة في القطاع.

منذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية تل غرب نابلس بالضفة المحتلة، وانتشرت الآليات العسكرية في شوارع القرية، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

وأصيب اليوم، 4 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت عور غرب رام الله بالضفة المحتلة.

قوات الاحتلال إطلاق قنابل إنارة بلدة عبسان الكبيرة خان يونس