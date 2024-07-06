مدير مكتب الإعلام بـ«الأونروا» لـ«البوابة نيوز»: 190 منشأة ضررت و193 موظفًا فقدوا حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي

قالت إيناس حمدان، مدير مكتب الإعلام بالأونروا بغزة، إن الوكالة تلعب دورًا أساسيًا وحيويًا في إدارة الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، فضلًا عن مناطق عملها الأخرى الخمس.

وأشارت «حمدان» إلى أن وجود الأونروا يعد أمرًا ضروريًا لضمان تقديم الخدمات الحيوية لجميع المدنيين، رغم التحديات التي تواجهها، بما في ذلك التدمير الكبير الذي ألحقته الهجمات الإسرائيلية بنحو ١٩٠ منشأة تابعة للأونروا، بما في ذلك منشآت تستخدم كمراكز إيواء للاجئين الفلسطينيين، خلال الأشهر الأخيرة من الحرب.

وأضافت أن الأونروا فقدت ١٩٣ موظفًا وموظفة جراء القصف الإسرائيلي، بما في ذلك أولئك الذين فارقوا الحياة أثناء أدائهم لمهامهم الإنسانية الضرورية.

وأكدت «حمدان» أن هذه الأعمال العدوانية تشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية، مما يبرز الحاجة الماسة لحماية العمل الإنساني والمنشآت التابعة للأونروا من التعرض للاستهداف في جميع الأوقات.