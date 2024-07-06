مدير مكتب الإعلام بـ«الأونروا» لـ«البوابة نيوز»: الوضع الإنساني في غزة كارثي بأبعاد مأساوية

قالت إيناس حمدان، مدير مكتب الإعلام في الأونروا بغزة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مرحلة كارثية بأبعاد مأساوية.

وتابعت: يواجه المدنيين الفلسطينيين أزمات صحية وبيئية وإنسانية خطيرة، من ضمنها أزمة الجوع التي تفاقمت في الفترة الأخيرة.

وأضافت «حمدان» أن الأونروا تلتزم بتقديم الخدمات الإغاثية للسكان، لكنها تعاني من صعوبات كبيرة في تأمين الإمدادات الإنسانية بكميات منتظمة وكافية.

وأشارت إلى أن العقبات المتعددة التي تعترض طريق الوكالة تؤثر بشكل كبير على قدرتها في تلبية احتياجات السكان بفعالية.

وأوضحت أن من بين هذه التحديات عدم دخول كميات كافية ومنتظمة من المساعدات الإنسانية عبر المعابر، وإغلاق المعابر المستمر مما يعيق تدفق الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية الضرورية.

وأكدت أن قطاع غزة يحتاج إلى دخول ما بين 500 و600 شاحنة يوميًا عبر المنافذ البرية لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وأن ما يدخل عبر معبر كرم أبو سالم حاليًا لا يمثل سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية، إذ دخلت حوالي 450 شاحنة فقط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو عدد لا يكفي لتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت «حمدان» إلى أن الوقود يدخل بكميات غير كافية، حيث يصل إلى القطاع فقط 14٪ مما يحتاجه، مما يؤثر بشدة على تشغيل المرافق الطبية والبنية التحتية الأساسية مثل المولدات ومحطات المياه. وأشارت إلى أن الوضع الأمني غير المستقر يعرض العاملين في المجال الإنساني لخطر مستمر، حيث تتعرض الشاحنات للنهب والتعطيل عند محاولتها دخول القطاع.