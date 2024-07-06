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السبت 06 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيد و3 جرحى جراء إطلاق الاحتلال النار على فلسطينيين غرب رام الله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على عددا من الفلسطينيين بالقرب من بلدة بيت عور الفوقا غرب رام الله ونتج عن تلك الاستهدافات سقوط شهيد وإصابة ثلاثة فلسطينيين.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية تل غرب نابلس بالضفة المحتلة، وانتشرت الآليات العسكرية في شوارع القرية، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنسف عدة أبنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأصيب اليوم، 4 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت عور غرب رام الله بالضفة المحتلة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

شهيد 3 جرحى إطلاق النارعلى فلسطينيين غرب رام الله