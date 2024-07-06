كوبا أمريكا 2024| ألفونسو ديفيز يقود تشكيل منتخب كندا أمام فنزويلا

أعلن الأمريكي جيسي مارش، المدير الفني لمنتخب كندا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فنزويلا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب كندا، اليوم السبت، فنزويلا على ملعب AT&T ستايديوم، في لقاء ينطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يقود ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني، تشكيل منتخب كندا أمام فنزويلا، ليواصل المشاركة أساسيًا مع منتخب بلاده في البطولة.

عبر منتخب كندا إلى دور المجموعات، وصيفًا في المجموعة الأولى وفي رصيده 4 نقاط، خلف الأرجنتين صاحب العلامة الكاملة.

بينما تأهل منتخب فنزويلا إلى ربع النهائي، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 9 نقاط

يواجه الفائز من مباراة كندا وفنزويلا، منتخب الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، بعدما تخطى الأخير عقبة الإكوادور بركلات الترجيح.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب كندا أمام فنزويلا

حراسة المرمى: كريبو

خط الدفاع: جونستون - بومبيتو - كورنيليوس - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: لاريا - أوسوريو - إيوستاكويو - شافلبيرج

وفي الهجوم: جوناثان - لارين.