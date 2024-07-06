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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| تشكيل منتخب فنزويلا لمواجهة كندا

منتخب فنزويلا
منتخب فنزويلا
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أعلن الأرجنتيني فرناندو باتيستا، المدير الفني لمنتخب فنزويلا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كندا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب فنزويلا، اليوم السبت، كندا على ملعب AT&T ستايديوم، في لقاء ينطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

تأهل منتخب فنزويلا إلى ربع النهائي، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 9 نقاط (العلامة الكاملة).

بينما عبر منتخب كندا إلى دور المجموعات، وصيفًا في المجموعة الأولى وفي رصيده 4 نقاط، خلف الأرجنتين صاحب العلامة الكاملة أيضًا.

ويواجه الفائز من مباراة فنزويلا وكندا، منتخب الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، بعدما تخطى الأخير عقبة الإكوادور بركلات الترجيح.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب فنزويلا لمواجهة كندا

حراسة المرمى: رومو 

خط الدفاع: أرامبورو - فيراريسي - أوسوريو - نافارو 

خط الوسط: هيريرا - مارتينيز - كاسيريس 

وفي الهجوم: بيلو - روندون - سوتيلدو.

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