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السبت 06 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024| اليوم.. طلاب STEM يواجهون الجيولوجيا والرياضيات التطبيقية

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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يستأنف طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم السبت، ماراثون امتحانات الدور الأول، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية).

وأدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الأربعاء الماضي،  امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وذلك في مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء) بإجمالى عدد (1645) طالب وطالبة، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) بإجمالي عدد (255) طالب/طالبة.

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