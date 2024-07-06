الثانوية العامة 2024| اليوم.. طلاب STEM يواجهون الجيولوجيا والرياضيات التطبيقية

يستأنف طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم السبت، ماراثون امتحانات الدور الأول، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية).

وأدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الأربعاء الماضي، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وذلك في مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء) بإجمالى عدد (1645) طالب وطالبة، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) بإجمالي عدد (255) طالب/طالبة.