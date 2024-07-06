الداخلية الإيرانية: تقدم المرشح المعتدل بزشكيان في النتائج الأولية لجولة الإعادة

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، أن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية تشير إلى فوز المرشح المعتدل بزشكيان.

وأوضحت الداخلية الإيرانية، إن عدد الأصوات التي تم فرزها هو 2547381 صوتا، أخذ منهم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان 1.263.874 صوتا، يليه سعيد جليلي بـ1،244،640 صوتا.

ومنذ قليل، أفادت وكالة "تسنيم"، أن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان فاز بالانتخابات الرئاسة الإيرانية، وأوضحت أن هذة النتائج غير رسمية، وسيتم الإعلان عن الإحصائيات الرسمية خلال ساعات.

وقال مسؤول إيراني لوكالة أنباء "رويترز"، أن مسعود بزشكيان يتقدم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية.

وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أن نسبة المشاركة في جولة انتخابات الرئاسة الثانية بلغت 50%.

في 28 يونيو الماضي، شهدت الانتخابات الإيرانية إقبالا ضعيفا غير مسبوق إذ أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي.