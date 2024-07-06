مصرع طفل سقط من أعلى «مرجيحة» بمركز إطسا في الفيوم

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى «مرجيحة» بقرية الحسينية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الطفل إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة اطسا يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد تلقيه إخطارا من مستشفى إطسا المركزي بوصول طفل جثه هامدة ادعاء سقوطه من أعلي مرجيحة غير مرخصة بقرية الحسينية بدائرة مركز شرطة إطسا..

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع طفل يدعى "محمد. م.ج " 10 سنوات ومقيم بقرية الحسينية بدائرة مركز شرطة إطسا متأثرا بإصابته إثر سقوطه من أعلى مرجيحة أثناء لهوه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الطفل لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر أسرته بقرية الحسينية بالفيوم.