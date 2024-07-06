مصرع شخصين وإصابة 7 في حادثي سير بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 7 آخرين في حادثي سير بمركزي مغاغة وبني مزار شمال المنيا.

حيث تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني مزار بوقوع حادث سير تصادم سيارة ملاكي بتوك توك علي طريق مصر أسوان الزراعي بمدخل المدينة.

وأسفر الحادث عن مصرع (روفيدة محمد عبد الجواد 14 سنة ) وإصابة (مصطفى جمال رشدي 36 سنة - محمد حسن عبد العزيز 46 سنة -ابتسام حسانين رزق 37 سنة، يوسف محمد عبد الجواد 16)، وتم نقل المصابين والمتوفيين لمستشفى الشيخ فضل.

كما تلقى مأمور مركز مغاغة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل بدراجة بخارية بالطريق الدائري بمغاغة أسفر عن مصرع (مصطفي عاطف ناجح 25 سنة) وإصابة (هاني شعبان محمد 22 سنة - -يوسف نور كامل 18 سنة -مصطفى محمد فريز 37 سنة ) تم نقل المتوفى والمصابين لمستشفى مغاغة العام.

تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.