عبد الرحيم علي يهنئ ماجد موسى بقرار مد خدمته رئيسًا لجمارك مطار القاهرة

السبت 06/يوليو/2024 - 02:12 ص

هنأ الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة، الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي بصدور القرار الجمهوري بمد مدة خدمته.

وتمنى الكاتب عبد الرحيم علي، له التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه، خاصة وأنه يتمتع بخبرات كبيرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٦ يونيو الجاري بمد خدمة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أتم السن القانونية في ٢٣ مايو الماضي.

يأتي ذلك نظرا لحاجة منظومة العمل وتراكم الخبرات وحالة الانضباط التي شهدتها تلك المنظومة مقترنة بإنجازات تاريخية غير مسبوقة في مكافحة التهريب وعدد محاضر الضبط سواء عندما كان مديرا عاما ثم بعدها رئيسا للإدارة المركزية محققا معادلة صعبة حيث يتمتع بحب واحترام مرؤوسيه، ولحين إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية لإصدار ذلك القرار.

وسبق وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق قرار بتاريخ ٤ يونيو الماضي بتولي "موسى" مستشارا لرئيس مصلحة الجمارك للإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، حتى تنتظم ويستقر دولاب العمل، في ظل دعم كل الجهات الرقابية والأمنية بعد حالة الهدوء والاستقرار والتنسيق التي شهدتها فترة قيادة "موسى" للعمل الجمركي في مطار القاهرة ومطاري سفنكس والعاصمة الإدارية تحت قيادته.

يذكر أن "موسى" بدأ العمل بجمارك مطار القاهرة الدولي منذ حوالى ٢٩ عامًا تقريبًا كمأمور جمرك، ثم رئيس قسم ثم مدير إدارة حركة ثم مدير ادارة الى أن تم ندبه مديرا عاما لجمارك مبنى الركاب رقم 2 فى منتصف عام 2020 بقرار من وزير المالية، الذى أصدر قرار تعيينه مديرا عاما لجمارك مبنى الركاب رقم 3 فى شهر مايو ٢٠٢٢، ثم تم تكليفه بالإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي في ١٦ مارس ٢٠٢٣ تميز خلال تاريخه الوظيفى بالالتزام والانضباط والعلاقات الممتازة والمسئولة مع جميع الجهات العاملة بالمطار وحسن معاملة الركاب والمتعاملين وفى نفس الوقت تحقيق انجازات مشهود لها فى منع التهريب وتحرير المئات من محاضر الضبط بمختلف أنواعها ( أثار، أسلحة، مخدرات، بضائع بكافة أنواعها )، وكل ما يضر بالأمن القومى والاقتصادى والاجتماعى للبلاد كما عمل خلال هذه السنوات الطويلة فى معظم صالات وإدارات جمارك الركاب بمطار القاهرة.

حصل "موسى" على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة أسيوط عام 1985 ثم بكالوريوس التجارة شعبة إدارة الأعمال من جامعة سوهاج ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا فى التأمين من كلية التجارة جامعة أسيوط عام 1995 ثم المعهد الثقافى الجمركي المتقدم.

وفى عام 2014 حصل درجة الماجستير فى التجارة الدولية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قبل يحصل على درجة الدكتوراه فى إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة حلوان عام 2019 كما أنه عضو منتسب بنقابة الصحفيين المصرية.