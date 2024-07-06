مد مدة خدمة رئيس جمارك مطار القاهرة الدولي بقرار جمهوري

السبت 06/يوليو/2024 - 01:52 ص

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٦ يونية الجاري بمد خدمة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي اتم السن القانونية في ٢٣ مايو الماضي.

يأتي ذلك نظرا لحاجة منظومة العمل وتراكم الخبرات وحالة الانضباط التي شهدتها تلك المنظومة مقترنة بإنجازات تاريخية غير مسبوقة في مكافحة التهريب وعدد محاضر الضبط سواء عندما كان مديرا عاما ثم بعدها رئيسا للإدارة المركزية محققا معادلة صعبة حيث يتمتع بحب واحترام مرؤوسيه، ولحين اتمام الاجراءات الادارية والقانونية لإصدار ذلك القرار.

وسبق وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق قرار بتاريخ ٤ يونيو الماضي بتولي "موسي" مستشارا لرئيس مصلحة الجمارك للإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، حتي تنتظم ويستقر دولاب العمل، في ظل دعم كل الجهات الرقابية والامنية بعد حالة الهدوء والاستقرار والتنسيق التي شهدتها فترة قيادة "موسي" للعمل الجمركي في مطار القاهرة ومطاري سفنكس والعاصمة الإدارية تحت قيادته.

وتوافد رجال وسيدات الإدارة المركزية بإعداد كبيرة للاحتفال بهذا القرار موجهين الشكر لرئيس الجمهورية، والتقطوا الصور التذكارية.

يذكر أن "موسي" بدأ العمل بجمارك مطار القاهرة الدولي منذ حوالى ٢٩ عامًا تقريبًا كمأمور جمرك، ثم رئيس قسم ثم مدير إدارة حركة ثم مدير ادارة الى أن تم ندبه مديرا عاما لجمارك مبنى الركاب رقم 2 فى منتصف عام 2020 بقرار من وزير المالية، الذى أصدر قرار تعيينه مديرا عاما لجمارك مبنى الركاب رقم 3 فى شهر مايو ٢٠٢٢، ثم تم تكليفه بالإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي في ١٦ مارس ٢٠٢٣ تميز خلال تاريخه الوظيفى بالالتزام والانضباط والعلاقات الممتازة والمسئولة مع جميع الجهات العاملة بالمطار وحسن معاملة الركاب والمتعاملين وفى نفس الوقت تحقيق انجازات مشهود لها فى منع التهريب وتحرير المئات من محاضر الضبط بمختلف أنواعها ( أثار، أسلحة، مخدرات، بضائع بكافة أنواعها )، وكل ما يضر بالأمن القومى والاقتصادى والاجتماعى للبلاد كما عمل خلال هذه السنوات الطويلة فى معظم صالات وإدارات جمارك الركاب بمطار القاهرة.

حصل "موسي" على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة أسيوط عام 1985 ثم بكالوريوس التجارة شعبة إدارة الأعمال من جامعة سوهاج ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا فى التأمين من كلية التجارة جامعة أسيوط عام 1995 ثم المعهد الثقافى الجمركى المتقدم.

وفى عام 2014 حصل درجة الماجستير فى التجارة الدولية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قبل يحصل على درجة الدكتوراه فى إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة حلوان عام 2019 كما أنه عضو منتسب بنقابة الصحفيين المصرية.