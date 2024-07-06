إعلام إيراني: النتائج الأولية تشير إلى فوز مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان فاز بالانتخابات الرئاسة الإيرانية، وأوضحت أن هذة النتائج غير رسمية ، وسيتم الإعلان عن الإحصائيات الرسمية خلال ساعات ، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية.

وقال مسؤول إيراني لوكالة أنباء "رويترز"، أن مسعود بزشكيان يتقدم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية.

وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أن نسبة المشاركة في جولة انتخابات الرئاسة الثانية بلغت 50%.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، منذ قليل، بتقدم الإصلاحي بزشكيان على منافسه المحافظ جليلي في عدة مدن إيرانية بينها طهران.

في 28 يونيو الماضي، شهدت الانتخابات الإيرانية إقبالا ضعيفا غير مسبوق إذ أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي.

واستعرض المرشحان المتأهلان إلى الجولة الثانية من الدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية الإيرانية خططهما خلال المناظرة التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وذلك قبل بدء الاقتراع الجمعة 5 يوليو الجاري.