قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف عدة أبنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنسف عدة أبنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية تل غرب نابلس بالضفة المحتلة، وانتشرت الآليات العسكرية في شوارع القرية، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

وأصيب اليوم، 4 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت عور غرب رام الله بالضفة المحتلة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الأقصى في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم بالضفة المحتلة.