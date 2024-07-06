يورو 2024.. تعرف على رجل مباراة فرنسا والبرتغال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن اللاعب الفائز بجائزة رجل مباراة فرنسا والبرتغال، التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب فولكسبارك، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

تغلب منتخب فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

عثمان ديمبلي أفضل لاعب في مباراة فرنسا والبرتغال

توج عثمان ديمبلي بجائزة رجل مباراة فرنسا والبرتغال، بالرغم أنه شارك بديلًا في اللقاء منذ الدقيقة 67 بدلًا من زميله أنطوان جريزمان.

وأسهم ديمبلي في تقدم منتخب بلاده نحو مرمى البرتغال، حيث أحدث فاعلية هجومية وسدد أكثر من كرة تجاه مرمى المنافس، أبرزهم في الدقيقة 74 التي ارتطمت بالعارضة.

كما سدد عثمان ديمبلي الركلة الأولى من ركلات المنتخب الفرنسي، ونفذها بنجاح ليسهم في فوز الديوك على برازيل أوروبا.

وتأهل منتخب فرنسا إلى دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024 على حساب البرتغال، ليواجه منتخب إسبانيا في قبل النهائي.

عثمان ديمبلي رجل مباراة فرنسا والبرتغال

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.