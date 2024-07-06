لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية: بعد حوالي ساعتين سنعلن عن النتائج الأولية

قالت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أن النتائج الأولية ستعلن بعد حوالي ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، وبدء فرز الأصوات.

وأضافت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أن نسبة المشاركة في جولة انتخابات الرئاسة الثانية بلغت 50%.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، منذ قليل، بتقدم الإصلاحي بزشكيان على منافسه المحافظ جليلي في عدة مدن إيرانية بينها طهران.

في 28 يونيو الماضي، شهدت الانتخابات الإيرانية إقبالا ضعيفا غير مسبوق إذ أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي.

واستعرض المرشحان المتأهلان إلى الجولة الثانية من الدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية الإيرانية خططهما خلال المناظرة التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وذلك قبل بدء الاقتراع الجمعة 5 يوليو الجاري.

دعا المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي إلى مشاركة أكثر فاعلية في الانتخابات هذه المرة، مع تأكيده على أن الامتناع عن التصويت لا يعني معاداة النظام.