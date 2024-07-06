البابا تواضروس الثاني يلتقي بالمستشار جورج سامي نقولا

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمستشار الدكتور جورج سامي نقولا فهمي وكيل عام بالنيابة الإدارية دكتوراه في القانون العام - كلية الحقوق - جامعة عين شمس، وذلك بالقاعة الكبرى - المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال المستشار الدكتور جورج سامي نقولا فهمي وكيل عام بالنيابة الإدارية، عبر صفحته الشخصية على شبكة التواصل الإجتماعي “فيس بوك” منذ قليل، بأن قداسة البابا تواضروس قام بتهنئته علي الترقية ثم تم استعراض بعض الاقتراحات التى نالت استحسان قداسته

وأشار «فهمي» إلى أنه في نهاية اللقاء قام بإهداء قداسته الأبحاث الثلاثة المعونة الضوابط الشرعية في الأديان لنبذ التطرف والإرهاب ونشر رسالة السلام في العالم - المؤسسات الدينية والإعلامية وتجديد الخطاب الديني، وأثرهما على تحقيق السلم الاجتماعي - أحكام الشرائع السماوية من عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية بجسد الإنسان.

واختتم المستشار الدكتور جورج سامي نيقولا فهمي وكيل عام بالنيابة الإدارية دكتوراه في القانون العام - كلية الحقوق - جامعة عين شمس تعليقه قائلًا: شكرا قداسة البابا المعظم على التهنئة الغالية وعلي حسن وحفاوة الاستقبال

قداسة البابا تواضروس الثاني

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