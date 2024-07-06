يورو 2024.. ركلات الترجيح تبتسم لمنتخب فرنسا على حساب البرتغال

فاز منتخب فرنسا بركلات الترجيح على البرتغال بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة، التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب فولكسبارك، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

بدأ اللقاء باستحواذ متبادل بين لاعبي المنتخبين، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب.

ولم يقدم لاعبي البرتغال وفرنسا أي أمور فنية، إذ اتسم الشوط الأول بالأسلوب التكتيكي من مدربي المنتخبين، لتنتهي أول 45 دقيقة بلا أهداف.

مباراة فرنسا ضد البرتغال

وفي الشوط الثاني، كانت الأفضلية في البداية لمنتخب البرتغال، حيث سدد برونو فيرنانديز كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61 تصدى لها الحارس الفرنسي مايك ماينان.

ورد راندال كولو مواني بتسديدة في الدقيقة 65، أنقذها مدافع المنتخب البرتغالي روبن دياز في اللحظة الأخيرة قبل أن تهز شباك الديوك.

ولم يحالف الحظ، البديل عثمان ديمبلي الذي سدد كرة رائعة في الدقيقة 74، ارتطمت بالعارضة لتحافظ على نظافة شباك البرتغال لنهاية الوقت الأصلي من المباراة، التي انتهت بلا أهداف، لتتجه إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، كان منتخب البرتغال المسيطر على مجريات اللعب، ولكن دون تحريك شباك فرنسا.

وبين الشوطين الإضافيين، أجرى ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي تغييرًا بخروج مبابي ونزول برادلي باركولا بدلًا منه.

وكاد منتخب برازيل أوروبا أن يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل، لكن ماينان تصدى للكرة الأخيرة في اللقاء، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، نفذ رونالدو الركلة الأولى بنجاح، وكذا برناردو سيلفا ونونو مينديش، وأهدر جواو فيليكس لمنتخب البرتغال.

بينما سجل عثمان ديمبلي ويوسف فوفانا وجول كوندي وبرادلي باركولا وثيو هيرنانديز ركلات منتخب فرنسا.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024 على حساب البرتغال.

وضرب منتخب فرنسا موعدًا أمام إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024، بعدما عبر الأخير دور الثمانية على حساب ألمانيا.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.