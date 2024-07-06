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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في بلدة بيت فجار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

ومساء أمس الجمعة، استشهد طفلان جراء قصف إسرائيلي من الطائرات الحربية على منزل وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى إصابة فلسطينيين آخرين جراء القصف،  كما استشهد  ثلاثة مواطنين عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلًا لعائلة "مدوخ" في حي الدرج. 

وفي مخيم نور شمس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية تعاملت مع إصابة شاب بطلق ناري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه استشهد متأثرا بجراحة.

فلسطين اندلاع مواجهات عنيفة المقاومة الفلسطينية بلدة بيت فجار