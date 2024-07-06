إيران.. نسبة المشاركة في جولة انتخابات الرئاسة الثانية بلغت 50%

قالت لجنة الانتخابات الإيرانية، اليوم السبت، أن نسبة المشاركة في جولة انتخابات الرئاسة الإيرانية الثانية بلغت 50%.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى تقدم الإصلاحي بزشكيان على منافسه المحافظ جليلي في عدة مدن بينها طهران.

في 28 يونيو الماضي، شهدت الانتخابات الإيرانية إقبالا ضعيفا غير مسبوق إذ أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي.

واستعرض المرشحان المتأهلان إلى الجولة الثانية من الدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية الإيرانية خططهما خلال المناظرة التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وذلك قبل بدء الاقتراع الجمعة 5 يوليو الجاري.

دعا المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي إلى مشاركة أكثر فاعلية في الانتخابات هذه المرة، مع تأكيده على أن الامتناع عن التصويت لا يعني معاداة النظام.

أدلي خامئني بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في التوقيت التي فتحت فيه مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 08:00 صباحا بالتوقيت المحلي بطهران.