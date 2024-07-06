الأنبا إغناطيوس برزي: الأسرار المقدسة منها خمسة عمومية

تكلم الأنبا الراحل إغناطيوس برزي عن سُباعيّة الأسرار الكنسيّة بالصيغة العقائدية واللاهوتية والكتابيّة باللغة العربيّة وهو مطران كرسي طيبة الأقصر للأقباط الكاثوليك في الفترة 1867- 1925م.

فقال نجد عدد الأسرار السبعة مدونًا في المجامع الإقليمية المنعقدة في الجيل الثاني عشر في باريس عاصمة فرنسا وفي ساروم من أعمال إنجلترا وفي كونستانسيا وفلورنسا وقد علّم به كلّ المتكلمين في اللاهوت في المدارس الكاثوليكية الزاهرة في ذلك العهد مبينين أن معتقدة السبعة أسرار قد بلغ الكنيسة من فم الآباء الذين تسلموه بكرازة الرّسل ومن هنا يعلم القارئ أن هؤلاء الأئمة النوابغ واللاهوتيين الأفاضل لم يأخذوا على عهدتهم أن يثبتوا السبعة الأسرار التي كانت متمسكة بها الكنيسة تمسكًا شديدًا ومستعملة إياها في صلواتها وطقوسها اليوميّة ولم يخطر ببالهم مثل هذا الأمر إذ أن عدد الأسرار السبعة كان مقبولًا في كل مكان وزمن في الكنيسة بأسرها وكان لديها من الأمور المعتمدة المقررة التي يجوز فيها الطعن والمعارضة وعليه لم يروا حاجة لإقامة الدليل عليها إنما كان جل اهتمامهم في أبحاثهم اللاهوتية ومناظرتهم العلمية أن يبينوا حقيقة الأسرار وطبيعتها والغاية التي من أجلها وضعت ومفاعيل كل منها. على أنّها تقريبًا في العهد عينه الذي كان عائشًا فيه القدّيس أتون الذي سلم لأهل يوميرانيا تعليم الكنيسة الجامعة يتعلق بالسبعة الأسرار قد ظهر هوغو فيكتورينوس وصنّف كتبًا جليلة أجرى الكلام فيها عن الطقوس والأسرار والمراسيم الكنائسية وقال في كتابه الأول(فصل12): "إن الأسرار المستعملة في كنيسة الله هي سبعة فمنها خمسة عمومية إذ لا يستنثني من قبولها أحد من الرجال والنساء وهي المعمودية والتثبيت والإفخارستيا والتوبة ومسحة المرضي وأما الاثنان الباقيان أي درجة الكهنوت والزيجة فلا يجوز منحهما للجميع" ثم بعد هوغو نبغ بطرس اللمبردي وبين فيه ما هية السر بقوله "أنّه علامة نعمة الله وصورة النعمة غير المنظورة فهو يدل عليه ويصدرها" ثم أظهر الفرق القائم بين أسرار العهدين الجديد والعتيق وأقام البرهان على أن تحديد السرّ لا ينطبق تمامًا إلّا على أسرار العهد الجديد وأخذ في تعدادها على ما رآه مسلم به في بيعة الله ومستعمل في صلواتها اليومية فقال: "لنأت الآن إلى تبيان أسرار العهد الجديد أيّ المعمودية والتثبيت وبركة الخبز أي الإفخارستيا والتوبة ومسحة المرضى ودرجة الكهنوت والزيجة" ثم من ذلك العهد اتخذت المدارس الكاثوليكية هذا الأسلوب في التعليم وسارت بموجبه وعليه عندما ظهر لوتيروس وشرع في تشييد ديانته الجديدة رأى التعليم بالسبعة أسرار ليس فقط مستعملًا في الكنيسة الغربية بأجمعها بل زاهرًا في مدارسها وموضحًا بأجلي بيان في كتب أئمتها"»