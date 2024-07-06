يورو 2024.. ركلات الترجيح تحسم مباراة البرتغال وفرنسا

احتكما منتخبا البرتغال وفرنسا إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة المقامة حاليًا بينهما على ملعب فولكسبارك، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

بدأ اللقاء باستحواذ متبادل بين لاعبي المنتخبين، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب.

مباراة البرتغال ضد فرنسا

ولم يقدم لاعبي البرتغال وفرنسا أي أمور فنية، إذ اتسم الشوط الأول بالأسلوب التكتيكي من مدربي المنتخبين، لتنتهي أول 45 دقيقة بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني، كانت الأفضلية في البداية لمنتخب البرتغال، حيث سدد برونو فيرنانديز كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61 تصدى لها الحارس الفرنسي مايك ماينان.

ورد راندال كولو مواني بتسديدة في الدقيقة 65، أنقذها مدافع المنتخب البرتغالي روبن دياز في اللحظة الأخيرة قبل أن تهز شباك الديوك.

ولم يحالف الحظ، البديل عثمان ديمبلي الذي سدد كرة رائعة في الدقيقة 74، ارتطمت بالعارضة لتحافظ على نظافة شباك البرتغال لنهاية الوقت الأصلي من المباراة، التي انتهت بلا أهداف، لتتجه إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، كان منتخب البرتغال المسيطر على مجريات اللعب، ولكن دون تحريك شباك فرنسا.

وبين الشوطين الإضافيين، أجرى ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي تغييرًا بخروج مبابي ونزول برادلي باركولا بدلًا منه.

وكاد منتخب برازيل أوروبا أن يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل، لكن ماينان تصدى للكرة الأخيرة في اللقاء، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

شارك كريستيانو رونالدو أساسيًا مع منتخب البرتغال، كما تواجد كيليان مبابي في التشكيل الأساسي لمنتخب فرنسا.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.