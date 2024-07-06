بايدن: سأستمر في السباق الرئاسي وسأفوز بولاية ثانية

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن استمراره بالسباق الرئاسي عقب المناظرة الرئاسية التي خاضها أمام منافسه الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب، والتي أشعلت موجة واسعة من التساؤلات بشأن إمكانية الرئيس الأمريكي خوض ولاية ثانية.

وقال بايدن في خطاب أمام أنصاره في ولاية ويسكونسن، يوم الجمعة، "سأستمر في السباق الرئاسي وسأفوز بولاية ثانية، مضيفا أنه "لن أسمح للمناظرة أن تمحو سنوات من العمل".

وقال بايدن أمام حشد من مناصريه في لقطات بثتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء يوم الجمعة "سأبقى في هذا السباق.. لن أسمح لمناظرة واحدة مدتها 90 دقيقة أن تمحو ثلاث سنوات ونصف من العمل".

وأجريت في الولايات المتحدة - في 28 يونيو الماضي أول مناظرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، نظمتها شبكة (سي.إن.إن.)، وبدا أداء بايدن مهتزا، مقارنة بترامب.