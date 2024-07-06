أوكرانيا تعلن تسلم دفعة صواريخ "باتريوت" من ألمانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، إن بلاده تسلمت نظام صواريخ باتريوت الثالث المضاد للطائرات من ألمانيا، وأكمل طاقمه الأوكراني التدريب عليه بنجاح.

وأضاف زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو، جاء ذلك حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراينفورم" أنه عقد اجتماعًا مع القادة بشأن "برنامج أوكرانيا الصاروخي"، محذرًا روسيا قائلًا "حتى يعلم الجميع في الكرملين أنهم لن يفلتوا من العقاب"، حسب تعبيره.

وأثنى الرئيس الأوكراني على اتفاقيات الدفاع الجوي التي عقدتها بلاده مع "الشركاء"، قائلًا "لقد وضعنا لأنفسنا مهمة مضاعفة قوة درعنا الجوي، واليوم هي البداية لذلك. ولذلك أشكر ألمانيا على نظام باتريوت الموجود بالفعل في أوكرانيا".

وتابع زيلينسكي: "لا توجد صواريخ روسية لا يمكننا إسقاطها. نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان خسارة الروس".