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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الجوي الأوكراني يسقط 4 صواريخ روسية موجهة شرقي البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الجيش الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي أسقطت، يوم الجمعة، 4 صواريخ موجهة من طراز "X-59/69" شرقي البلاد.
وأوضحت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكراينفورم" اليوم - أنه "خلال يوم 5 يوليو 2024، أسقط الدفاع الجوي لشرق أوكرانيا 4 صواريخ موجهة من طراز X-59/69"، مضيفًا أن الروس هاجموا منطقة بولتافا بصواريخ باليستية من طراز "إسكندر-إم"، وشنوا غارات جوية على منطقة خاركيف، باستخدام قنابل موجهة.
وبالتزامن مع ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم عن حلول جديدة لتعزيز الدفاع الجوي للبلاد، حسبما أوردت "يوكراين فورم".

الدفاع الجوي الأوكراني إسقاط 4 صواريخ روسية الرئيس الأوكراني