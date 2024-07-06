الدفاع الجوي الأوكراني يسقط 4 صواريخ روسية موجهة شرقي البلاد

أعلن الجيش الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي أسقطت، يوم الجمعة، 4 صواريخ موجهة من طراز "X-59/69" شرقي البلاد.

وأوضحت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكراينفورم" اليوم - أنه "خلال يوم 5 يوليو 2024، أسقط الدفاع الجوي لشرق أوكرانيا 4 صواريخ موجهة من طراز X-59/69"، مضيفًا أن الروس هاجموا منطقة بولتافا بصواريخ باليستية من طراز "إسكندر-إم"، وشنوا غارات جوية على منطقة خاركيف، باستخدام قنابل موجهة.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم عن حلول جديدة لتعزيز الدفاع الجوي للبلاد، حسبما أوردت "يوكراين فورم".