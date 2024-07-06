ads
السبت 06 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الداخلية الإيرانية: بدء فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية بدء فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بعد انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع.

في 28 يونيو الماضي، شهدت الانتخابات الإيرانية إقبالا ضعيفا غير مسبوق إذ أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي.

واستعرض المرشحان المتأهلان إلى الجولة الثانية من الدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية الإيرانية خططهما خلال المناظرة التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وذلك قبل بدء الاقتراع الجمعة 5 يوليو الجاري.

يذكر أن إيران دعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 من يونيو الماضي في أعقاب مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي إلى جانب سبع أشخاص آخرين في 19 من مايو المنصرم إثر تحطم مروحيته في شمال غربي البلاد.

الداخلية الإيرانية بدء فرز الأصوات انتخابات الرئاسة الإيرانية