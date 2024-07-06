أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية بدء فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بعد انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع.

في 28 يونيو الماضي، شهدت الانتخابات الإيرانية إقبالا ضعيفا غير مسبوق إذ أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي.

واستعرض المرشحان المتأهلان إلى الجولة الثانية من الدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية الإيرانية خططهما خلال المناظرة التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وذلك قبل بدء الاقتراع الجمعة 5 يوليو الجاري.

يذكر أن إيران دعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 من يونيو الماضي في أعقاب مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي إلى جانب سبع أشخاص آخرين في 19 من مايو المنصرم إثر تحطم مروحيته في شمال غربي البلاد.