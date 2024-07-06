يورو 2024.. البرتغال وفرنسا يتعادلان سلبيًا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

اتجهت مباراة البرتغال وفرنسا إلى شوطين إضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في لقاء يقام بينهما حاليًا على ملعب فولكسبارك، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

بدأ اللقاء باستحواذ متبادل بين لاعبي المنتخبين، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب.

ولم يقدم لاعبي البرتغال وفرنسا أي أمور فنية، إذ اتسم الشوط الأول بالأسلوب التكتيكي من مدربي المنتخبين، لتنتهي أول 45 دقيقة بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني، كانت الأفضلية في البداية لمنتخب البرتغال، حيث سدد برونو فيرنانديز كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61 تصدى لها الحارس الفرنسي مايك ماينان.

ورد راندال كولو مواني بتسديدة في الدقيقة 65، أنقذها مدافع المنتخب البرتغالي روبن دياز في اللحظة الأخيرة قبل أن تهز شباك الديوك.

ولم يحالف الحظ، البديل عثمان ديمبلي الذي سدد كرة رائعة في الدقيقة 74، ارتطمت بالعارضة لتحافظ على نظافة شباك البرتغال لنهاية الوقت الأصلي من المباراة، التي انتهت بلا أهداف، لتتجه إلى شوطين إضافيين.

رونالدو ضد مبابي

شارك كريستيانو رونالدو أساسيًا مع منتخب البرتغال، كما تواجد كيليان مبابي في التشكيل الأساسي لمنتخب فرنسا.

تخطى منتخب البرتغال نظيره السلوفيني في دور الـ16 من بطولة يورو 2024 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي، ليفوز رفاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بنتيجة 3-0 بضربات الحظ الترجيحية.

أما منتخب فرنسا عبر إلى دور ربع النهائي من يورو 2024، بعدما فاز على بلجيكا بهدف للا شئ عن طريق النيران الصديقة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.