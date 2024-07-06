اتحاد الكرة يصدم بيراميدز.. المنتخب الأولمبي يطير إلى فرنسا 10 يوليو استعدادًا للأولمبياد

انطلق، اليوم، معسكر منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم بمشاركة جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من جانب ميكالي المدير الفنى للمنتخب على أن ينضم كلا من: النني، وزيزو للمعسكر يوم الأحد القادم.

هذا ومن المقرر أن يغادر المنتخب الأوليمبي القاهرة متوجها إلى مدينة بوردو الفرنسية يوم الأربعاء القادم الموافق العاشر من الشهر الجاري فى صدمة كبيرة لنادي بيراميدز الذي كان يأمل مشاركة إبراهيم عادل كابتن المنتخب الأولمبي في لقاء الأهلي 12 يوليو الجاري

ويخوض المنتخب الأولمبي مقابلتين وديتين أمام المنتخب الأوكراني فى الرابع عشر من الشهر الجارى ثم أمام المنتخب العراقي فى السابع عشر من الشهر ذاته.

على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة نانت الفرنسيه والتى تحتضن مباريات المنتخب فى الأولمبياد فى مجموعته التي تضم منتخبات اسبانيا واوزبكستان والدومينيكان.



وفى هذا الإطار يتوجه الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص التقدير إلى جميع الأندية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، وإلى جميع الجهات التى ساهمت وتعاونت لدعم برنامج المنتخب الأوليمبي واستقراره.