طارق الشناوى: لا توجد مقاطعة فنية من الجمهور للفنان والدليل بيومي فؤاد

إستنكر الناقد الفنى طارق الشناوى ما يتردد حول وجود حملات مقاطعة فنية من قبل الجمهور تجاه بعض الفنانين، بسبب مواقفهم وآرائهم تجاه القضايا المجتمعية، فالجمهور لديه خلط كبير ويظن أن كل إخفاق فنى للفنان وقت الهجوم عليه، يعود لفكرة المقاطعة وهو خطأ ولا يمت للواقع بصلة.

وأكمل الناقد الفنى طارق الشناوى حديثه لـ "البوابة" أنه وقت أحداث ٢٥ يناير، كانت هناك القوائم السوداء لبعض الفنانين، وكان الفنان طلعت زكريا على رأسهم، وبعد تصريحاته المعادية لشباب الميدان، طرح فيلم "الفيل فى المنديل"، ولم يحقق أى نجاح فى السينما، والجميع ربط ذلك أنها بسبب حملات المقاطعه الفنية والقوائم السوداء، ولكن فى حقيقة الأمر أن الفيلم يستحق السقوط لأنه سيئ للغاية.

وتابع الشناوى أن الفنان بيومي فؤاد على سبيل المثال، له أفلام شارك بها ونجحت بعد الموقف الأخير له، وأبرزها فيلم الاسكندراني، ولكن أزمة بيومي فؤاد فى إختياراته رغم موهبته الجباره، إلا أنه لا يجيد الاختيار طوال الوقت، ولا وجود للمقاطعه من بعيد أو من قريب فى أى خساره يتعرض لها الفنان.

