بحضور المحافظ الجديد.. مهرجان أطفال واحتفالية مزمار بلدي على كوبري دمياط |صور

شهد كوبري دمياط التاريخي احتفالية كبرى ومهرجان أطفال لأول مرة منذ افتتاح الكوبري على ضفاف نهر النيل تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، حيث احتضن كوبرى دمياط التاريخى جسر الحضارة أولى حفلاته الفنية للأطفال بعد افتتاحه، والتى أُقيمت بساحته بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.

هذا وقد شهد الحفل إقبال كبير من الأطفال وأسرهم للمشاركة به ، حيث تضمن فعاليات وفقرات فنية متنوعة ومسرح عرائس و فقرة فنية لفرقة رؤية للدراما الحركية، كما قدمت مكتبة مصر العامة فقرة للرسم على وجوه الأطفال الذين أعربوا عن فرحتهم وسعادتهم بهذا الحفل .

وتجدر الإشارة إلى أن كوبرى دمياط التاريخي من أهم المعالم التاريخية والأثرية التى أشتهرت بها محافظة دمياط ويحمل تاريخ طويل منذ عام ١٨٩٠ م ، إلى أن تم نقله أمام مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط على ضفة نهر النيل عام ٢٠٠٧ م ، ليصبح منارة ثقافية ومركز تنويرى لعرض الوان الفنون و يقوم الآن باستعادة هذا الدور بعد إعادة تأهيله وافتتاحه إبريل الماضى .