إنقاذ 46 مصطافا من الغرق بشواطئ رأس البر

شهدت محافظة دمياط اليوم الجمعة إقبال كبير من الزائرين على مدينة رأس البر خلال عطلة الأسبوع الأولى من شهر يوليو حيث تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة خاصة مع استمرار إقبال المصطافين من مختلف المحافظات، حيث شهدت الجمعة الأولى من شهر يوليو إقبال كبير منذ الساعات الأولى من الصباح لقضاء الاجازة بالشواطئ التى تم تجهيزها بداية من موسم صيف ٢٠٢٤ من أبراج إنقاذ و خيم لتجميع الأطفال التائهين و كذلك نقاط للاسعاف، هذا إلى جانب تجهيز المنطقة الإدارية و توفير المعدات البحرية .

هذا وقد نجحت الجهود المبذولة من قبل فرق الإنقاذ وإدارة الشاطئ فى إنقاذ ٤٦ حالة وتسليم ١١٧ طفل تائه الى ذويهم على مدار اليوم.

حذر جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة من إقامة خيم عشوائية على الشاطئ فى إطار المتابعة المستمرة لأخر المستجدات والمرور الدورى علي أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ، وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة الشاطئية بمدينةدمياط الجديدة.

أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أنه وفى إطار التصدى والتعامل بكل حسم مع المخالفات ومظاهر العشوائية بالمدينة عامة ، ومنطقة الشاطئ بصفة خاصة خلال موسم الصيف تم اليوم إزالة عدد 23 خيمة عشوائية من على الشاطئ من خلال الإدارات المعنية بالجهاز ، ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز.

من جهته أهاب رئيس الجهاز، بالمصطافين من سكان المدينة وزائريها رواد منطقة الشاطئ، الإلتزام وعدم إقامة أية مظاهر عشوائية، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشاطىء، منوها أنه سيتم إزالتها فورا ومصادرتها وتوقيع الغرامات المقررة من 500 : 1000 جنيه ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين ، وكذا الإلتزام بالمناطق المحددة للسباحة في مياه البحر والمؤمنة برجال الإنقاذ، حفاظًا على سلامة أرواحهم