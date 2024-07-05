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السبت 06 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. شوط أول فقير فنيًا بين البرتغال وفرنسا

مباراة البرتغال ضد
مباراة البرتغال ضد فرنسا
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة البرتغال وفرنسا، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب فولكسبارك، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

بدأ اللقاء باستحواذ متبادل بين لاعبي المنتخبين، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب.

ولم يقدم لاعبي البرتغال وفرنسا أي أمور فنية، إذ اتسم الشوط الأول بالأسلوب التكتيكي من مدربي المنتخبين، لتنتهي أول 45 دقيقة بلا أهداف.

رونالدو ضد مبابي

ويشارك كريستيانو رونالدو أساسيًا مع منتخب البرتغال، كما يتواجد كيليان مبابي في التشكيل الأساسي لمنتخب فرنسا.

تخطى منتخب البرتغال نظيره السلوفيني في دور الـ16 من بطولة يورو 2024 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي، ليفوز رفاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بنتيجة 3-0 بضربات الحظ الترجيحية.

أما منتخب فرنسا عبر إلى دور ربع النهائي من يورو 2024، بعدما فاز على بلجيكا بهدف للا شئ عن طريق النيران الصديقة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

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