كرم جبر: سأكون أول المهنئين لضياء رشوان فور صدور قرار تكليفه رئاسة "الأعلى للإعلام"

تحدث الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن رحيله عن الأعلى للإعلام وترشيح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لتولي المنصب، قائلا، "المنصب يبقى لوقت معين توصل لدرجة معينة تبقى خارج رافع رأسك بالنسبة ليا أنا بشتغل في الصحافة بقالي 35 سنة من 2005 وأنا أكتب مقالا يوميا ومن ساعة قرار تعييني كل خدمتي طوال الـ30 سنة في مناصب، لازم يكون فيه دم جديد ورؤية جديدة".

وقال "جبر" في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، "المناصب بتروح وتيجي، وليس هناك منصب وُجد ليبقى وسأكون أول المهنئين لضياء رشوان فور صدور قرار بتكليفه رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وتابع " ضياء رشوان زميل عزيز وعندما يصدر قرار التعيينات سأكون أول المهنئين وسأقول له أهم الملفات، هو اتفاق مع السعودية ومع روسيا وحصل على كل الموافقات وسيساعد على فتح مجالات وعلاقات مهمة كبيرة وجاهز على التوقيع وكذلك مع روسيا خاصة مجالات التعاون في التكنولوجيا والاتصالات.

وأردف "عاملين إستراتيجية إعلامية وعرضت على الرئيس السيسي وحصلت على الموافقة، أنا رجل دولة وأديت عملي وليأتي من يأتي ونتصافح، ويجب أن يكون لدينا ثقافة الخروج من المنصب هو نهاية حياة والحياة متكاملة الأدوار وأنا هرجع إلى القلم لأني لم أنقطع عن الكتابة طوال 35 سنة".